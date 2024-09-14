Никулина (Щельпякова) Агапия Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Бракосочетание
07.11.1915 ст.
Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область