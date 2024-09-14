Никулина (Щельпякова) Агапия Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Щельпякова) Агапия Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Миней Иванович Мина / Миней Иванович

Мать: Кропачева (Синкина) Прасковья Кондратьевна

Бракосочетание
07.11.1915 ст.

Муж: Никулин Василий Михайлович

Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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