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Воробьев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Алексей Андреевич

Мать: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Воробьев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Михина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна

Рождение ребёнка
03.07.1913

Дочь: Ильинская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна

Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Романова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна

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