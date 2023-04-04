Воробьев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Воробьев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Михина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна
Рождение ребёнка
03.07.1913
Дочь: Ильинская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Романова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Глебовна