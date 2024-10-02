Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савин Сергей Петрович
Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерастова (Савина) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Савин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно