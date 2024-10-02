Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1896 ст.

Отец: Гущин Дмитрий Васильевич

Мать: Гущина (Колпакова) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Савин Сергей Петрович

Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерастова (Савина) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Савин Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно

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