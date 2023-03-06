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Семка Иван
Семка Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1795
Пол
Мужской
Отец
Семка Роман
1777 г.р.
Мать
Домна
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семка Роман
Мать:
Домна
Смерть
1795
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