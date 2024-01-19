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Самсонов Петр Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1908

Дата смерти

08.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908

Отец: Самсонов Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Вера Николаевна

Призыв на военную службу
25.06.1941
Смерть
08.01.1994

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