Самсонов Петр Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1908
Дата смерти08.01.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908
Отец: Самсонов Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1940
Призыв на военную службу
25.06.1941
Смерть
08.01.1994