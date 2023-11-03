Солодовник Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1961
Дочь: Волкова Нэля Владимировна
Мать ребёнка: Солодовник Любовь Егоровна
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
Копейск, Копейский, Челябинская область