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Солодовник Владимир Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1961

Дочь: Волкова Нэля Владимировна

Мать ребёнка: Солодовник Любовь Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовник Любовь Егоровна

Смерть
2001
Копейск, Копейский, Челябинская область
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