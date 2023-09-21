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Мартемьянов Будимир Поликарпович

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Место рождения

г. Томск

Дата рождения

15.05.1930

Дата смерти

29.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: Мартемьянов Поликарп

Мать: Мартемьянова Польская дворянка вывезли из Польши

г. Томск
Рождение ребёнка
06.04.1955

Дочь: Мужецкая Галина Будимировна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Платоновна

г. Томск
Бракосочетание
24.04.1955

Жена: Мартемьянова Ефросинья Платоновна

г. Томск, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Платоновна

г.Новокузнецк, Кемеровская обл. Россия
Смерть
29.10.1979
г. Городец
Причина смерти: Двухсторонняя долевая пневмония
Похороны
Неизвестно
г. Городец
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