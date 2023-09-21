Мартемьянов Будимир Поликарпович
Место рожденияг. Томск
Дата рождения15.05.1930
Дата смерти29.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930
г. Томск
Рождение ребёнка
06.04.1955
Дочь: Мужецкая Галина Будимировна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Платоновна
г. Томск
Бракосочетание
24.04.1955
г. Томск, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Платоновна
г.Новокузнецк, Кемеровская обл. Россия
Смерть
29.10.1979
г. Городец
Причина смерти: Двухсторонняя долевая пневмония
Похороны
Неизвестно
г. Городец