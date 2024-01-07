Комлева Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисья Абрамова

Отец ребёнка: Комлев Абрам Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Комлев Егор Абрамов

Отец ребёнка: Комлев Абрам Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комлев Василий Абрамов

Отец ребёнка: Комлев Абрам Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Комлев Иван Абрамов

Отец ребёнка: Комлев Абрам Андреев

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Абрам Андреев

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