Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андрей Никитин
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Миронов Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Архип Никитин
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Максим Никитин
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
20.05.1818
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Никита Миронов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область