Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Андрей Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Миронов Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Архип Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Максим Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Миронов Федор Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
20.05.1818

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Никита Миронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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