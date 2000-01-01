Чесолов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1910
Дочь: Романенко Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Борисова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1 гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно