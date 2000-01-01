Чесолов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесолов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1910

Дочь: Романенко Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Борисова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 1 гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чесолова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чесолова Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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