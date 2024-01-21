Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Борис Андреев
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: Александра Борисова
Отец ребёнка: Борис Андреев
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Иоан Борисов
Отец ребёнка: Борис Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Борис Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Андреев
Смерть
Неизвестно