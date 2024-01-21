Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Борис Андреев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1904

Дочь: Александра Борисова

Отец ребёнка: Борис Андреев

Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Иоан Борисов

Отец ребёнка: Борис Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Борис Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Андреев

Смерть
Неизвестно
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