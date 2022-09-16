Ефимов Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1963
Дата смерти16.09.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
16.09.2022