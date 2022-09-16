Ефимов Сергей Юрьевич 07.02.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимов Сергей Юрьевич

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

07.02.1963

Дата смерти

16.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
16.09.2022

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