Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения23.02.1800
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1800
Отец: Василий Афанасьев
Мать: Наталья Яковлева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
27.09.1830
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Дарья Архипова
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Дарья Архипова
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Архипова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822