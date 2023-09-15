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Василий Васильев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

23.02.1800

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1800

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
27.09.1830

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822
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