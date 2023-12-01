Пихтова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пихтов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пихтов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пихтов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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