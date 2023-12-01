Пихтова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Пихтов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пихтов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно