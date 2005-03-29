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Зайцев Иван Андреевич
Зайцев Иван Андреевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
Дата рождения
29.03.2005
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Андрей Владимирович
1974 г.р.
Мать
Зайцева (Ахунова) Эльвира Рашитовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2005
Отец:
Зайцев Андрей Владимирович
Мать:
Зайцева Эльвира Рашитовна
Екатеринбург
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