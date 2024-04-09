Фекла Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Евдокимов
Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Григорей Петров
Отец ребёнка: Петр Евдокимов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Петр Евдокимов
Смерть
1780