Фекла Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Евдокимов

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Григорей Петров

Отец ребёнка: Петр Евдокимов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Петр Евдокимов

Смерть
1780

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