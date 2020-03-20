Опаров Владимир Илларионович
Место рождения
Дата рождения13.06.1938
Дата смерти20.03.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938
Рождение ребёнка
09.02.1963
Мать ребёнка: Опарова Антонина Павловна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1971
Дочь: Долгова Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Опарова Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2020