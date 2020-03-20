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Опаров Владимир Илларионович

Место рождения

Новый Берикуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.06.1938

Дата смерти

20.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938

Отец: Опаров Илларион Савельевич

Мать: Опарова Варвара Семеновна

Новый Берикуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.02.1963

Сын: Опаров Олег Владимирович

Мать ребёнка: Опарова Антонина Павловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1971

Дочь: Долгова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Опарова Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарова Антонина Павловна

Смерть
20.03.2020
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