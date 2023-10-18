Савченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Савченко Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузько Елена Николаевна

Мать ребёнка: Савченко Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно
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