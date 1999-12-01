Маврина Алевтина Киримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1949
Дата смерти01.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949
Рождение ребёнка
24.03.1975
Рождение ребёнка
30.11.1985
Рождение ребёнка
03.05.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.1999