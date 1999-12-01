Маврина Алевтина Киримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Алевтина Киримовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1949

Дата смерти

01.12.1999

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1950 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949

Отец: Кидакоев Кирим Умарович

Мать: Купцова Александра Романовна

Рождение ребёнка
24.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маврин Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
30.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маврин Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
03.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маврин Валентин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маврин Валентин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.1999
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