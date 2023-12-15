(Терешкович) Ксения Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешкович) Ксения Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкович Влас Агеевич

Мать: Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спариш Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Спариш Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спариш Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Спариш Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спариш Алексей

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