(Терешкович) Ксения Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спариш Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Спариш Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спариш Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спариш Алексей