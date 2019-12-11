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Пушкин Александр Алексеевич
Пушкин Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2019
Пол
Мужской
Отец
Пушкин Алексей Сергеевич
1976 г.р.
Мать
Пушкина Екатерина Александровна
83 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2019
Отец:
Пушкин Алексей Сергеевич
Мать:
Пушкина Екатерина Александровна
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