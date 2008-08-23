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Сухотин Сергей Яковлевич

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Место рождения

Фадинцы

Дата рождения

06.09.1961

Дата смерти

23.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1961

Отец: Сухотин Яков Фёдорович

Мать: не указана

Фадинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухотин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.08.2008
Угор, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Похоронен на кладбище близ с.Желтые
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