Сухотин Сергей Яковлевич
Место рожденияФадинцы
Дата рождения06.09.1961
Дата смерти23.08.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1961
Отец: Сухотин Яков Фёдорович
Мать: не указана
Фадинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухотин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.08.2008
Угор, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Похоронен на кладбище близ с.Желтые