Крапивин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1899
Крещение
22.10.1899
Михайловка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Церковь Михаила Архангела села Михайловка Енотаевского уезда Астраханской губернии.
Военная служба
01.11.1941
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Место призыва: Енотаевский РВК Военно-пересыльный пункт: Саратовский ВПП Откуда прибыл: Сталинградский ГВК
Смерть
Неизвестно