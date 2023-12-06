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Крапивин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1899

Отец: Крапивин Иван Васильевич

Мать: Крапивина Марфа Михайловна

Крещение
22.10.1899
Михайловка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Церковь Михаила Архангела села Михайловка Енотаевского уезда Астраханской губернии.
Военная служба
01.11.1941
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Место призыва: Енотаевский РВК Военно-пересыльный пункт: Саратовский ВПП Откуда прибыл: Сталинградский ГВК
Смерть
Неизвестно
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