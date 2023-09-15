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Яков Романович

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
07.04.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Смерть
Неизвестно
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