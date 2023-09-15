Яков Романович
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
07.04.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Смерть
Неизвестно