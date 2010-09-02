Репринцев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти02.09.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Отец: Репринцев Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1963
Дочь: Босак Галина Владимировна
Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Репринцев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна
Смерть
02.09.2010