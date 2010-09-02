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Репринцев Владимир Михайлович

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Место рождения

Красный Кут

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

02.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: Репринцев Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1963

Дочь: Босак Галина Владимировна

Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Репринцев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репринцева Лидия Васильевна

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Смерть
02.09.2010
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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