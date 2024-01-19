Юрченко Нестер Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.
Дочь: Юрченко Надежда Нестеровна
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
16.01.1878 ст.
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Дочь: Юрченко Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мануйлович Елизавета Нестеровна
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.
Дочь: Юрченко Елена Нестеровна
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.
Дочь: Юрченко Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна
Смерть
Неизвестно