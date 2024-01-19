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Юрченко Нестер Кириллович

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.10.1875 ст.

Жена: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.

Дочь: Юрченко Надежда Нестеровна

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1878 ст.

Сын: Юрченко Иван Нестерович

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Дочь: Юрченко Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мануйлович Елизавета Нестеровна

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.

Дочь: Юрченко Елена Нестеровна

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Дочь: Юрченко Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Юрченко Валентина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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