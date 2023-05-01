Сазонова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазонова Татьяна

Сазонова Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1955

Дочь: Павлюкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1964

Сын: Сазонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.08.1973

Сын: Сазонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самошкина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close