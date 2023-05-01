Сазонова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1955
Дочь: Павлюкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
28.07.1964
Сын: Сазонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
02.08.1973
Сын: Сазонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самошкина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно