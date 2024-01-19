Коробицина (Мартюшева) Зоя Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина (Мартюшева) Зоя Екимовна

Место рождения

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартюшев Еким

Мать: не указана

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1942

Сын: Коробицин Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Коробицин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробицин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Коробицин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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