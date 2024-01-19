Коробицина (Мартюшева) Зоя Екимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартюшев Еким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1942
Сын: Коробицин Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Коробицин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробицин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Коробицин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно