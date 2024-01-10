Вранцев Яков Моисеевич
Место рожденияАрмянская ССР, г. Севан
Дата рождения1914
Дата смерти13.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Армянская ССР, г. Севан
Рождение ребёнка
19.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г.Краснодар
Военная награда
Неизвестно
Вранцев Яков Моисеевич Сержант, __.__.1914Армянская ССР, г. Севань. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 19.07.1943 Медаль «За боевые заслуги» 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.05.1945 Орден Красной Звезды
Смерть
13.06.1992