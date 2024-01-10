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Вранцев Яков Моисеевич

Место рождения

Армянская ССР, г. Севан

Дата рождения

1914

Дата смерти

13.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Армянская ССР, г. Севан
Рождение ребёнка
19.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г.Краснодар
Военная награда
Неизвестно
Вранцев Яков Моисеевич Сержант, __.__.1914Армянская ССР, г. Севань. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 19.07.1943 Медаль «За боевые заслуги» 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.05.1945 Орден Красной Звезды
Смерть
13.06.1992
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