Вранцев Яков Моисеевич Сержант, __.__.1914Армянская ССР, г. Севань. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 19.07.1943 Медаль «За боевые заслуги» 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.05.1945 Орден Красной Звезды

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