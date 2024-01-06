Япрынцева Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцева Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Япрынцев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Япрынцев Алексей

Рождение ребёнка
1787

Сын: Япрынцев Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Япрынцев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Япрынцев Алексей

Смерть
Неизвестно
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