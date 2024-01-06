Япрынцева Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Япрынцев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Япрынцев Алексей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Япрынцев Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Япрынцев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Япрынцев Алексей
Смерть
Неизвестно