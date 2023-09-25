Клещ Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клещ Сергей Николаевич
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
22.04.2002
Мать ребёнка: Олеся Валерьевна
Рождение ребёнка
16.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олеся Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещ Егор Андреевич
Мать ребёнка: Олеся Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олеся Валерьевна