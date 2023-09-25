Клещ Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клещ Сергей Николаевич

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
22.04.2002

Сын: Клещ Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Олеся Валерьевна

Рождение ребёнка
16.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олеся Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещ Егор Андреевич

Мать ребёнка: Олеся Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олеся Валерьевна

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