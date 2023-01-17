Беспалова Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1958
Рождение ребёнка
10.04.1980
Дочь: Съедина Анжелика Владимировна
Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1988
Дочь: Съедина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно