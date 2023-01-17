Беспалова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Елена Николаевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1958

Отец: Беспалов Николай Иванович

Мать: Евстратова Нинель Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1980

Дочь: Съедина Анжелика Владимировна

Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.05.1988

Дочь: Съедина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Съедин Владимир Михайлович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Владимир Михайлович

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