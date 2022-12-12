Наталья Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иовлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

02.01.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1826 и 1828

Муж: Петр Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1828
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянка
Место жительства
С 1828
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Цветков Абрам Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
02.01.1881 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
04.01.1881 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
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