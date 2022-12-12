Наталья Иовлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти02.01.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1826 и 1828
Муж: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Работа или профессия
С 1828
Крестьянка
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Смерть
02.01.1881 ст.
Похороны
04.01.1881 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область