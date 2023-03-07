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Бухарцов Евстигней (Спиридонов)

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Бухарцов Самсон (Спиридон) Евлампиев

Мать: Бухарцова Василиса Ефимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мелания Евстигнеева

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Марфа Евстигнеева

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Бухарцов Афиноген Евстигнеев

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бухарцов Панфил Евстигнеев

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Евдокия Евстигнеева

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Федосья Евстигнеева

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евфросинья Евстигнеева

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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