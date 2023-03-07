Бухарцов Евстигней (Спиридонов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мелания Евстигнеева
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Марфа Евстигнеева
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Бухарцов Афиноген Евстигнеев
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Бухарцов Панфил Евстигнеев
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Евдокия Евстигнеева
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Федосья Евстигнеева
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евфросинья Евстигнеева
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия (Авдотья) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795