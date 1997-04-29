Пахомов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Александр

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

29.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Пахомов Николай

Мать: Эсфирь

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.11.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, директор театра
Образование
Неизвестно
ВЗИСИ
Смерть
29.04.1997
Москва, город федерального значения Москва
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