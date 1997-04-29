Пахомов Александр
Место рождения
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти29.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Отец: Пахомов Николай
Мать: Эсфирь
Бракосочетание
23.11.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, директор театра
Образование
Неизвестно
ВЗИСИ
Смерть
29.04.1997