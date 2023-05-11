Якунин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915
Отец: Якунин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1945
Сын: Арабей Виктор Алексеевич (Иванович)
Мать ребёнка: Арабей Валентина Васильевна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно