Якунин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915

Отец: Якунин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1945

Сын: Арабей Виктор Алексеевич (Иванович)

Мать ребёнка: Арабей Валентина Васильевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арабей Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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