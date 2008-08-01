Комков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комков Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2008

Отец: не указан

Мать: Комкова Юлия Владимировна

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