Смирнов Семен Павлович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич
Мать: Смирнова Христина
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
С 1874 по 1922
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Упоминание
24.05.1904
село Ольшанка, Карсская область, Российская империя
Подписался
Смерть
После 1904