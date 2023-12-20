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Смирнов Семен Павлович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бабышев (смирнов) Павел Исаевич

Мать: Смирнова Христина

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
С 1874 по 1922
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Упоминание
24.05.1904
село Ольшанка, Карсская область, Российская империя
Подписался
Смерть
После 1904
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