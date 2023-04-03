Шредерс Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шредерс Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: Шредерс Мария Александровна

Смерть
1976
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