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Скутов Влас Андреевич

Место рождения

Стриганцы, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Скутов Андрей

Мать: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

Стриганцы, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Скутов Капитон Власович

Мать ребёнка: не указана

дер. Стриганцы, Сенненский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Скутов Федор Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Скутов Яков Власович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Скутов Александр Власович

Мать ребёнка: не указана

Стриганцы, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Скутов Филипп Власович

Мать ребёнка: не указана

д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Егор Власович

Мать ребёнка: не указана

д. Стриганцы, Витебский р-н
Смерть
1943
Стриганцы, Витебский район, Витебская область
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