Скутов Влас Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Скутов Андрей
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
дер. Стриганцы, Сенненский уезд
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скутов Яков Власович
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скутов Александр Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутов Егор Власович
Мать ребёнка: не указана
д. Стриганцы, Витебский р-н
Смерть
1943