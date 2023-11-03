Молоткова (Савачкова) Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1794
крепости ПП отставного дочь
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Молотков Илья Петров
Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин
Смерть
Неизвестно