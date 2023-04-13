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Шмульян Натан
Шмульян Натан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1990
Пол
Мужской
Отец
Шмульян Беньямин
1860 г.р.
Мать
Шмульян (Токарович) Малка
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Шмульян Беньямин
Мать:
Шмульян Малка
Смерть
1990
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