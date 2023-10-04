Платонова Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Платонов Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Платонов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Платонов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Платонов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Степан Филиппович
Отец ребёнка: Платонов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Платонов Филипп
Смерть
Неизвестно