Платонова Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Платонов Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Платонов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Платонов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Платонов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Степан Филиппович

Отец ребёнка: Платонов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Платонов Филипп

Смерть
Неизвестно
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