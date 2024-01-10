Бибикамал Габделманнаф Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал Габделманнаф Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Минлисафа Исмагил Улы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
19.12.1871

Муж: Миннигалей Исмагил Исламкулов

д. Малые Ширданы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигалей Исмагил Исламкулов

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