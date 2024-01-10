Бибикамал Габделманнаф Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1869
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
19.12.1871
д. Малые Ширданы
Бракосочетание
Неизвестно