Злобина -- Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Злобин Федор Константинович
Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1898
Дочь: Злобина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Злобина Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
03.12.1905
Дочь: Злобина Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Злобин Иван Константинович
Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно