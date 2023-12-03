Злобина -- Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина -- Анисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Злобин Федор Константинович

Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1898

Дочь: Злобина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Злобина Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1905

Дочь: Злобина Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Злобин Иван Константинович

Отец ребёнка: Злобин Константин Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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