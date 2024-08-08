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Свиридов Михаил Николаевич

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914

Отец: Свиридов Николай Мефодиевич

Мать: Свиридова (Сафонова) Ксения Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 40, зап. 93 Приписка к имени: 6-го сентября во имя Св. Архистратига Михаила. 25.07.1920 вс
Крещение
07.09.1914
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: 1. Крестьянин Гостев Андрей Иванович 2. Крестьянка с. Архангельского Токарева Татьяна Петровна
Бракосочетание
24.11.1932

Жена: не указана

ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 40, зап. 93 Приписка к дате рождения: Вступил в брак 24.11.1932
Смерть
Неизвестно

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