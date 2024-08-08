Свиридов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 40, зап. 93 Приписка к имени: 6-го сентября во имя Св. Архистратига Михаила. 25.07.1920 вс
Крещение
07.09.1914
Восприемники: 1. Крестьянин Гостев Андрей Иванович 2. Крестьянка с. Архангельского Токарева Татьяна Петровна
Бракосочетание
24.11.1932
Жена: не указана
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 40, зап. 93 Приписка к дате рождения: Вступил в брак 24.11.1932
Смерть
Неизвестно