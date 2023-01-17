Николаев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1946

Сын: Николаев Виктор

Мать ребёнка: Николаева Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Ольга

Смерть
1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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