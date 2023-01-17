Николаев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Ольга
Рождение ребёнка
17.08.1946
Сын: Николаев Виктор
Мать ребёнка: Николаева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Ольга
Смерть
1952