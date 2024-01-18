Сильдушкин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильдушкин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1983

Отец: Сильдушкин Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильдушкина Яна Александровна

Мать ребёнка: не указана

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