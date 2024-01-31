Ланина (Сушкина) Фелицата Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина (Сушкина) Фелицата Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сушкин Петр Михайлович

Мать: Сушкина Павла Абрамовна

Бракосочетание
03.07.1831

Муж: Ланин Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Николай Андреевич Ланин | церковь св. ап. Иакова, что в Казенной
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Ланин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ланин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1835

Сын: Ланин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Андреевич

Крещение
06.08.1835
Москва, ц. св. Космы и Дамиана в Кадашеве
Восприемница у Сергея Петровича Ланина
Рождение ребёнка
03.02.1836

Сын: Ланин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Андреевич

Крещение
08.08.1837
Москва, ц. Воскресения Словущего на Успенском Вражке
Восприемница у Натальи, дочери Московского мещанина Александра Стефанова Романова и Анисьи Матвеевой
Рождение ребёнка
07.11.1837

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Ланин Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Между 1865 и 1867
Москва, город федерального значения Москва
Член-посетитель Московского отделения Русского музыкального общества | Personality and Interests
Крещение
17.02.1874
Москва, Харитоновская, что в Огородниках, церковь, Сретенский сорок
Восприемница при крещении Николая Ивановича Сушкина, сына ППГ Петра Петровича и Юлии Васильевны Сушкиных | Восприемники: Крестные: Потомственный почетный гражданин Николай Николаевич Мамонтов и Потомс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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