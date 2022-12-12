Демме Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти16.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1919 по 1920
Уфимская губерния
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1932 по 1934
Северная Земля (о. Домашний)
Место жительства
С 1946 по 1977
Смерть
16.03.1977