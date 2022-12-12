Демме Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демме Нина Петровна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1902
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Уфимская губерния
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1934
Северная Земля (о. Домашний)
Место жительства
С 1946 по 1977
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.03.1977
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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